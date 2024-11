Kubo stresla dva močna potresa

Havana, 10. novembra - Kubo sta danes v kratkem časovnem obdobju stresla dva močna potresa z magnitudo 5,9 in 6,8, je sporočil ameriški geološki inštitut (USGS). Oblasti so sporočile, da niso izdale opozorila o cunamiju in da za zdaj ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.