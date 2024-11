London, 10. novembra - Nogometaši Chelseaja in Arsenala so se v 11. krogu angleške lige razšli brez zmagovalca, z izidom 1:1. Remi ne ustreza najbolj nobeni izmed ekip, ki za vodilnim Liverpoolom zdaj zaostajata že devet točk, je pa realen glede na to, kaj sta na igrišču pokazali.