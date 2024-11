Po fizičnem obračunu v Šiški huje poškodovana 61-letna ženska

Ljubljana, 10. novembra - Policisti so bili v petek popoldan obveščeni o fizičnem obračunu v stanovanju na območju Šiške. Na kraju so odkrili 61-letno žensko, ki je utrpela hujše poškodbe, a po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Njenemu 41-letnemu sostanovalcu so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.