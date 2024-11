Akim Pekunov in Maša Kastelic svetovna prvaka

Erevan, 10. novembra - Slovenska športna plesalca Akim Pekunov in Maša Kastelic sta se na svetovnem prvenstvu v kraljevski disciplini, kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih v Armeniji zavihtela na najvišjo stopničko. Postala sta svetovna prvaka in Slovenijo postavila na vrh športnega plesa, so sporočili iz Plesnega kluba Feniks.