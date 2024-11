Kralji s pomočjo Kopitarja boljši od Columbusa

Los Angeles, 10. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po počasnem uvodu na koncu s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets in se z zmago spet povzpeli na vrh pacifiške skupine. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k zmagi prispeval dve podaji za prvi in zadnji zadetek na tekmi.