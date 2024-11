Liverpool izkorišča krizo Cityja

London, 9. novembra - Aktualni angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, so se znašli v krizi, v kakršni pod vodstvom Pepa Guardiole še niso bili. V 11. krogu angleške lige so zabeležili četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in po Bournemouthu drugi v angleškem prvenstvu. Z 2:1 jih je premagal Brighton, to pa predvsem po zaslugi odlične igre v drugem polčasu.