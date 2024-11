Katar se začasno umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom

Ljubljana, 10. novembra - Katar je v soboto zvečer sporočil, da se začasno umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Pogajanja so prekinjena, dokler Izrael in Hamas ne pokažeta pripravljenosti in resnosti v pogovorih, je po po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.