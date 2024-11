Uspešna generalka ACH Volleyja za ligo prvakov

Ljubljana, 9. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo zanesljive predstave v državnem prvenstvu. V osmem krogu so gladko dobili obračun c Calcitom Volleyjem, zadnja leta največjim rivalom, ki pa letos ni na ravni prejšnjih sezon. Ljubljančani so zmagali s 3:0 in še naprej ostajajo brez izgubljenega niza.