V Bologni nemirno ob shodih desničarskih in levičarskih skupin

Bologna, 9. novembra - V Bologni so danes izbruhnili spopadi med policijo in demonstranti, ki so se udeležili protifašističnega pohoda v organizaciji levičarskih skupin. Kakih 1200 ljudi se je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo v protest proti shodu skrajno desničarskih skupin Casa Pound in Mreža patriotov, ki je potekal v mestu.