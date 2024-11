Vreme: Ponoči večinoma jasno, v notranjosti države precej megle

Ljubljana, 9. novembra - Ponoči bo jasno, le na zahodu bo sprva še nekaj koprenaste oblačnosti. Po nižinah in kotlinah v notranjosti bo znova nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo še nadaljevalo mirno jesensko vreme. V višjih legah in na Primorskem bo dokaj sončno, drugod bo večji del dneva še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še dokaj sončno, čez dan se bo od juga oblačilo. Še bo pihala burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh k nam z vzhodnimi vetrovi priteka razmeroma hladen in vlažen zrak, v višinah pa se ob šibkih vetrovih nahaja dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo večinoma jasno vreme. Po nižinah bo megla ali nizka oblačnost, ki bo najbolj dolgotrajna v Panonski nižini in na jugu Avstrije.