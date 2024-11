V Črni gori pridržali suspendiranega policista in mu zasegli 1,5 milijona evrov

Podgorica, 9. novembra - Črnogorska policija je v petek pridržala šest ljudi zaradi suma, da so sodelovali v organiziranem kriminalu, kraji in prikrivanju dokazov. Med pridržanimi osumljenci je tudi suspendirani policist, pri katerem so pred tem našli 1,5 milijona evrov, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina danes sporočila policija.