Tim Novak in Miran Šebeštjen izbrana za svetovalca ICF komitejev

Antalya, 9. novembra - V Turčiji je potekal kongres Mednarodne kajakaške zveze (ICF), na katerem so delegati izbirali novo vodstvo. Do večjih sprememb ni prišlo, sta pa mesti svetovalcev v komiteju za spust na divjih vodah oziroma medicinskem in protidopinškem komiteju dobila Tim Novak in Miran Šebeštjen.