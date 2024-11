Ljubljana, 9. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru s pet do deset minutno zamudo in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani s 50 minutno zamudo. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Vrhnika-Vič pred Brezovico.