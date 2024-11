V Španiji denarna pomoč za diskvalificirano parašportnico

Pariz, 9. novembra - Maratonka Elena Congost, ki so ji zaradi kršitve pravil odvzeli tretje mesto na maratonu na paraolimpijskih igrah v Parizu v konkurenci slepih in slabovidnih, bo prejela finančno pomoč španskega paraolimpijskega komiteja, je poročala agencija AFP. Gre za rento v višini 2050 evrov na mesec. To bosta prejela tako športnica kot njen vodnik.