Na popotovanje po Levstikovi poti več kot 15.000 pohodnikov

Litija/Trebnje, 9. novembra - Na današnje 38. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža se je po oceni organizatorja in policije podalo več kot 15.000 pohodnikov. K dobremu obisku je pripomoglo lepo vreme, na dvajsetih točkah ob poti so se pohodniki lahko okrepčali tudi s svežimi domačimi dobrotami.