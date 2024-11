Z novo sezono obvezne zračne blazine na smukih in superveleslalomih

Oberhofen, 9. novembra - Od sezone 2024/25 svetovnega pokala v alpskem smučanju bo uporaba zračnih blazin obvezna za vse športnike, ki tekmujejo v hitrostnih disciplinah alpskega smučanja, smuku in superveleslalomu. Odločitev je potrdil svet Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) na petkovi spletni seji, so objavili na spletni strani.