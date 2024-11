Dallas s 30 točkami Dončića drugič v sezoni izgubil s Phoenixom

Dallas, 9. novembra - Košarkarji Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA v Dallasu s 114:113 premagali Mavericks. Za poražene gostitelje, ki so drugič v sezoni klonili v dvoboju s Phoenixom, je slovenski zvezdnik Luka Dončić ob sedmih skokih in prav toliko podajah dosegel 30 točk in bil prvi strelec tekme, Kyrie Irving je dodal 29 točk.