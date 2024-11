Newyorški borzni indeksi z najboljšim tednom v zadnjem letu

New York, 9. novembra - Newyorški borzni indeksi so po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA v minulem tednu dosegli najboljšo rast v zadnjem letu dni in teden sklenili z novimi rekordi. Vlagatelji pričakujejo nizke davke in odpravljanje regulacij. Centralna banka Federal Reserve je ob tem še znižala ključno obrestno mero.