Barcelona in Fenerbahče na vrh

Ljubljana, 8. novembra - Po četrtkovem spodrsljaju Žalgirisa, ki je bil po sedmih krogih sam na vrhu lestvice košarkarske evrolige, so zdaj na prvih mestih izenačene štiri ekipe. Poleg Litovcev imajo šest zmag in dva poraza še košarkarji Barcelone, ti so po visoki zmagi nad Baskonio zdaj na prvem mestu, Fenerbahčeja, ta je danes ugnal Asvel, in münchenskega Bayerna.