Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v petek končale pri novih rekordih, s čimer se je pozitivno zaključil živahen teden, ki ga je zaznamovalo olajšanje zaradi hitrega zaključka predsedniških volitev v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.