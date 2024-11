Rijad, 8. novembra - Kitajka Zheng Qinwen in Američanka Coco Gauff sta finalistki zaključnega turnirja WTA v Rijadu z nagradnim skladom 14 milijonov evrov. Zheng je v polfinalu premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo s 6:3 in 7:5, Gauff pa Belorusinjo Arino Sabalenka s 7:6 (4) in 6:3.