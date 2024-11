Norrie in Bonzi finalista turnirja v Metzu

Metz, 8. novembra - Britanec Cameron Norrie in Francoz Benjamin Bonzi sta finalista turnirja ATP v francoskem Metzu z nagradnim skladom 651.865 evrov. Norrie je v prvem polfinalnem dvoboju premagal Francoza Corentina Mouteta s 6:2 in 7:6 (5), Bonzi pa je bil v drugem boljši od Američana Alexa Michelsena s 4:6, 6:0 in 7:5.