Začenja se druga letošnja preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 11. novembra - Danes se začenja druga letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo izvajata agencija za varnost prometa in policija. V tem tednu bodo policisti izvedli več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovornimi vozili. Med drugim bodo pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti in uporabo motečih naprav.