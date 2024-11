Nato obsoja namestitev severnokorejskih sil v Rusiji

Bruselj, 8. novembra - Zveza Nato je danes obsodila namestitev severnokorejskih vojakov v Rusiji, kar je označila za nevarno širitev agresije proti Ukrajini. Izjavi so se pridružile Južna Koreja, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija in Ukrajina, so sporočili iz severnoatlantskega zavezništva.