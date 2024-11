Vrstijo se obsodbe spopadov med podporniki Palestincev in Izraelci v Amsterdamu

Ženeva/Bruselj/Berlin, 8. novembra - Zaskrbljenost nad nasilnimi spopadi med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi nogometnimi navijači so danes izrazili tako Združeni narodi kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slednja je opozorila, da v Evropi ne sme biti prostora za antisemitizem. Nasilje so obsodili tudi Nemčija, Francija, Italija in Uefa.