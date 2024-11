Objavljen razpis za podelitev koncesije za izobraževanje potrošnikov

Ljubljana, 8. novembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v današnjem uradnem listu objavilo razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga, storitev ali digitalne vsebine. Vlada bo za vsak sklop podelila eno koncesijo za obdobje dveh let.