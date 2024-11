V fundaciji Alma začenjajo projekt za pomoč otrokom s težavami v duševnem zdravju

Ljubljana, 8. novembra - V Fundaciji Nataše Pirc Musar, ustanovi Alma, začenjajo vseslovenski projekt Od Alje do Žana, čuječa srca - budni umi, ki je osredotočen na duševno zdravje otrok. S projektom se odzivajo na vse bolj zaskrbljujoče duševno stanje in stiske mladih, ki izvirajo od doma, šole, socialnih okoliščin in družbenega stanja nasploh.