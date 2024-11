Kanadsko-srbski teniški finale v Beogradu

Beograd, 8. novembra - Kanadčan Denis Shapovalov in Srb Hamad Međedović sta finalista teniškega turnirja ATP v Beogradu. Shapovalov je v prvem polfinalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 829.365 evrov premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:2 in 6:1, Medjedović pa je bil v drugem boljši od rojaka Lasla Đereja s 6:2, 3:6 in 7:6 (2).