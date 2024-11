Na okrogli mizi poudarili pomen dolgoročnega financiranja doktorskih študentov za razvoj inovacij

Ljubljana, 28. novembra - Na okrogli mizi v Centru Rog so v sredo strokovnjaki razpravljali o pomenu doktorata v družbi. Opozorili so na porast doktorskih študentov, a tudi na povečanje števila nedokončanih doktoratov, kar zahteva premišljene mehanizme podpore raziskovalcem. Izpostavili so potrebno po dolgoročnem financiranju, ki bi doktorandom omogočil razvoj inovacij.