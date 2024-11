Nogometaši Gorice spet na zmagovalni poti

Ljubljana, 8. novembra - Nogometaši Gorice so se po šokantnem visokem porazu v prejšnjem krogu proti takrat zadnjeuvrščenemu moštvu 2. SNL Slovanu hitro vrnili na zmagovalna pota. V 14. krogu so na drugi zaporedni domači tekmi z 2:0 premagali Beltince Klimo Tratnjek in bodo še naprej vodilna ekipa lige.