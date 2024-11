Socialni partnerji želijo biti vključeni v pripravo interventnega zakona o Tešu

Ljubljana, 8. novembra - Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je seznanil s procesom sprejemanja stalne krizne sheme skrajšanega delovnega časa, pri čemer so bili socialni partnerji nezadovoljni, da vladna stran z njimi še ni delila izhodišč in predloga zakona. Sindikati in delodajalci so obenem izrazili željo po vključenosti v pripravo interventnega zakona o Tešu.