V Belorusiji srečanje varuhov človekovih pravic Rusije in Ukrajine

Kijev/Moskva, 8. novembra - Ruska varuhinja človekovih pravic Tatjana Moskalkova in njen ukrajinski kolega Dmitro Lubinec sta danes v Belorusiji govorila o izmenjavi vojnih ujetnikov in prihodnjih odnosih med državama, sta potrdili vojskujoči se strani, ki sta si ob tem izmenjali sezname ujetnikov. Ruske oblasti so ukrajinskim danes predale tudi trupla več kot 500 vojakov.