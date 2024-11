Golob prepričan, da se mora Evropa postaviti na svoje noge

Budimpešta, 8. novembra - Slovenski premier Robert Golob je pred začetkom neformalnega zasedanja voditeljev EU o konkurenčnosti ocenil, da bi se morala Evropa znati postaviti na svoje noge. Prepričan je, da Slovenija to ve že nekaj časa in zato tudi pospešuje vlaganja v raziskave. Ob zaključku pa je izpostavil konstruktivno razpravo, na kateri da so iskali skupne poglede.