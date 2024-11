Na podlagi vladnega odloka doslej začasno izpustili dva obsojenca, oba iz mariborskega zapora

Ljubljana, 8. novembra - Na podlagi vladnega odloka o ugotovitvi zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zaporih so doslej prekinili prestajanje zaporne kazni dvema obsojencema, obema iz mariborskega zapora. Ponovno so v delo vključili tudi šest posameznikov, ki so v preteklosti že opravljali delo pravosodnega policista.