Znanstveniki in okoljski nevladniki opozarjajo na prepočasno uresničevanje zavez s podnebnih konferenc

Ljubljana/Baku, 9. novembra - V luči vse bolj katastrofalnih posledic zaradi podnebnih sprememb so znanstveniki in okoljski nevladniki vse bolj skeptični do sprejemanja dogovorov v okviru vsakoletnih podnebnih pogajanj po okriljem ZN. Ob tem opozarjajo na prepočasno uresničevanje do sedaj sprejetih zavez, s čimer se države oddaljujejo od ciljev pariškega sporazuma.