Neugodne vremenske razmere oklestile letino francoskih vinarjev

Pariz, 10. novembra - Neugodne vremenske razmere so letošnjo letino francoskih vinarjev v primerjavi z lanskim letom oklestile za 23 odstotkov, je v pred dnevi objavljeni oceni navedlo francosko kmetijsko ministrstvo. Po trenutnih podatkih bo skupna količina vina dosegla 37 milijonov hektolitrov, kar je blizu rekordno nizkima količinama iz let 2017 in 2021.