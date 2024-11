Zunanja ministra Grčije in Turčije za nadaljnjo krepitev odnosov

Atene, 8. novembra - Vodja grške diplomacije Jorgos Gerapetritis in njegov turški kolega Hakan Fidan sta se danes v Atenah dogovorila za reševanje razhajanj med državama na temelju medsebojnega spoštovanja in mednarodnega prava. Prizadevala si bosta za nadaljnje zbliževanje med Grčijo in Turčijo, ki so ju v preteklih letih pestili številni, zlasti ozemeljski spori.