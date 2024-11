Pogrešajo mladoletnico z območja Brežic

Brežice, 8. novembra - Svojci pogrešajo 14-letno Tjašo Šinko z območja Brežic, ki je v noči na 5. november iz kraja Perišče odšla neznano kam. Pogrešana je visoka med 160 in 165 centimetri, je vitke postave in ima daljše lase rjave barve. Najverjetneje je oblečena v temno modro jopico in obuta v črne športne copate. Pri sebi ima nahrbtnik črne barve.