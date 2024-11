Amsterdamska županja po nasilju napovedala poostrene varnostne ukrepe

Amsterdam, 8. novembra - Županja Amsterdama Femke Halsema je danes zaradi nasilja med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači napovedala poostrene varnostne ukrepe v mestu in začasno prepoved protestov. Po podatkih policije je bilo v nasilju lažje poškodovanih med 20 in 30 ljudi, še pet pa so jih hospitalizirali. Policija je aretirala 62 ljudi.