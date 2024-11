V pripravi prenova financiranja ambulant pediatrov in družinskih zdravnikov

Ljubljana, 13. novembra - Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z ministrstvom za zdravje prenavljajo model financiranja ambulant družinske medicine in otroško-šolskega dispanzerja. Ob tem so pripravili tudi predlog prenove glavarinskih količnikov. Zagotavljajo, da minimalne obremenitve ambulant, ki so izražene s temi količniki, ne bodo večje.