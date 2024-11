Novomeški policisti opozarjajo, da alkohol ne sodi za volan

Novo mesto, 8. novembra - Novomeški policisti so med nadzorom prometa v četrtek obravnavali kršitelja s tremi promili alkohola in brez vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Letos so na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali več prometnih nesreč kot lani, od tega so jih 110 povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola.