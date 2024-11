Svetovne cene hrane oktobra najvišje v letu in pol

Rim, 8. novembra - Svetovne cene hrane so oktobra dosegle najvišje ravni v letu in pol. K temu so največ prispevale višje cene rastlinskega olja, pocenilo pa se je le meso, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).