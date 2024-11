Tovornjak z debli pretežek za šest ton

Maribor, 8. novembra - Mariborski prometni policisti so pri nadzoru cestnega prometa v četrtek dopoldan na regionalni cesti med Šmartnim na Pohorju in Slovensko Bistrico ustavili voznika skupine vozil, ki je prevažal drevesna debla. Ugotovili so, da je skupina vozil za šest ton presegala največjo dovoljeno maso, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.