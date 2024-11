Bruselj opozoril na sporne prakse spletnega trgovca Temu

Bruselj, 8. novembra - Evropska mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov CPC in Evropska komisija sta spletnega trgovca Temu opozorila, da je več praks na tej platformi v nasprotju s potrošniško zakonodajo EU. Med problematičnimi praksami so izpostavili lažne popuste, pomanjkljive ali zavajajoče informacije in lažne ocene prodajanih izdelkov.