V Lukavcih odprli obnovljeno cesto in krožišče

Križevci, 8. novembra - Direkcija za infrastrukturo in Občina Križevci sta zaključili projekt rekonstrukcije regionalne ceste Križevci-Žihlava. Novo pridobitev sta danes uradno odprla vodja sektorja za investicije na direkciji Tadej Mirkac in župan občine Križevci Branko Slavinec. V okviru rekonstrukcije ceste je so poskrbeli tudi za prestavitev in obnovo bližnje kapele.