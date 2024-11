Na območju brniškega letališča nasilna smrt ženske

Brnik, 8. novembra - Gorenjski policisti na Brniku preiskujejo nasilno smrt ženske. Danes okoli 6.45 zjutraj so bili obveščeni o dogodku, v okviru katerega so na enem izmed parkirišč na območju brniškega letališča našli mrtvo žensko. Smrt je po prvih podatkih posledica nasilnega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Kranj.