Aćimović bo svoje izbrance zbral na krajših pripravah

Ljubljana, 8. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki si je oktobra priigrala igranje na evropskem prvenstvu 2025, bo novembrski reprezentančni termin izkoristila za priprave v Ljubljani. Selektor Milenko Aćimović je objavil seznam vpoklicanih za to akcijo, na njem sta tudi novinca, in sicer Beno Selan iz Brava ter Jaka Čuber Potočnik iz Kölna.