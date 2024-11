Na ministrstvu in vrhovnem sodišču obsojajo napad na hišo brežiškega sodnika

Ljubljana, 8. novembra - Na ministrstvu za pravosodje in na vrhovnem sodišču obsojajo nedavni napad in poškodovanje hiše brežiškega sodnika Almirja Kurspahića. Po oceni ministrstva napad predstavlja nesprejemljivo dejanje nasilja in resen napad na temelje pravne držav, napadi na integriteto in varnost sodnikov pa so napadi na samo bistvo našega pravosodnega sistema.