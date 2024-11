Svetovni dan znanosti za mir in razvoj letos osredotočen na mlade

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je ob današnjem svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj poudarilo pomen znanosti v družbi in potrebo po javni razpravi o znanstvenih vprašanjih. Letos je fokus na mladih, so sporočili z ministrstva. V Sloveniji se bo v okviru svetovnega dneva znanosti zvrstilo več dogodkov.