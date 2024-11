Ljubljana, 8. novembra - Svojci pogrešajo 24-letnega Iztoka Jurkoviča iz Ljubljane. Visok je okoli 187 centimetrov, suhe postave, rjavih daljših las. Oblečen naj bi bil v modro trenerko in temno rjavo jakno s kapuco, od doma je odšel s kolesom. Lahko bi se zadrževal na območju Most, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.